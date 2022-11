Previsioni AbruzzoMeteo: Temporaneo miglioramento nelle prossime ore anche se non mancheranno annuvolamenti nel corso della giornata. Tempo in peggioramento dalla serata-nottata, specie sui settori appenninici

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata dal transito di sistemi nuvolosi di origine atlantica, l’ultimo dei quali nella giornata di ieri ha attraversato anche le nostre regioni centrali favorendo rovesci diffusi ed anche manifestazioni temporalesche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella serata di ieri il tempo è migliorato e nelle prossime ore saranno presenti ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un sistema nuvoloso di origine atlantica raggiungerà la nostra penisola a partire dal pomeriggio-sera e si estenderà sulle nostre regioni centrali entro la serata-nottata, interessando soprattutto le zone interne e montuose, dove sono attesi rovesci localmente di moderata intensità, accompagnati da venti di Libeccio in rinforzo e probabile Garbino sul versante adriatico di Marche e Abruzzo – Schiarite sono attese nella seconda metà della giornata di venerdì, tuttavia una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola e le nostre regioni nella giornata di sabato, favorendo un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto al centro-sud con rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco e temperature in generale diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Graduale attenuazione dei fenomeni nella giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento nel corso della mattinata, ad iniziare dalle zone interne e montuose: inizialmente si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che si estenderanno anche verso il settore adriatico, mentre nel corso della giornata la nuvolosità diverrà più compatta sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose, con possibilità di occasionali precipitazioni a carattere sparso – recita il testo pubblicato online. Venti di Libeccio in intensificazione sulle zone interne e montuose dalla serata-nottata con probabile Garbino sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Dalla tarda nottata i rovesci tenderanno ad intensificarsi sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro con possibilità di temporali; nelle prime ore della mattinata di venerdì i rovesci, accompagnati da venti in rinforzo, potranno localmente interessare anche il settore adriatico dove, tuttavia, prevarranno le schiarite alternate ad annuvolamenti.

Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori massimi ancora al disopra delle medie stagionali.

Venti: Deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo nel corso del tardo pomeriggio-sera e in nottata –

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org