lunedì, Novembre 3, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Una veloce perturbazione attraverserà le nostre regioni centrali nelle prossime ore e sarà accompagnata da fenomeni di instabilità con temperature in diminuzione. Da martedì torna il bel tempo

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una veloce perturbazione di origine atlantica che, nelle prossime ore, scivolerà verso le nostre regioni centrali e sul versante adriatico, dove sono attesi fenomeni di instabilità che favoriranno anche un generale calo delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratterà di un peggioramento piuttosto veloce a cui farà seguito un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà soprattutto nella seconda metà della giornata e proseguirà nella giornata di martedì, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature in progressivo aumento almeno fino alla giornata di venerdì, mentre successivamente sembra possibile un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà dalla serata di venerdì e nel corso del fine settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti – precisa il comunicato. Nelle prossime ore tempo instabile e temperature in diminuzione sulle Marche e, soprattutto, sulla nostra regione e sul Molise, in miglioramento dalla serata – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, inizialmente più probabili sulla Marsica, nell’Aquilano e nel Teramano, in estensione verso l’Alto Sangro, sulla Valle Peligna e, nel corso della giornata anche verso il Pescarese e il Chietino – riporta testualmente l’articolo online. Saranno possibili rovesci di moderata intensità, non si escludono manifestazioni temporalesche, più probabili sul versante adriatico, con venti settentrionali in rinforzo, specie lungo la fascia costiera – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto dal tardo pomeriggio e nel corso della serata, ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata e nella giornata di martedì.Temperature: In diminuzione, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Generalmente mosso o molto mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

