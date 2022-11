Previsioni AbruzzoMeteo: Un’intensa perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola nelle prossime ore e favorirà episodi di maltempo anche sulle nostre regioni centrali con forti venti e rovesci diffusi

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata dal transito di una veloce ma intensa perturbazione atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto anche le nostre regioni centrali favorendo rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sulle zone interne ed appenniniche e sul settore adriatico – Nelle prossime ore forti venti meridionali (Libeccio, Garbino) interesseranno le zone interne dell’Abruzzo e il Molise, con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, mentre lo Scirocco soffierà sull’Adriatico centro-settentrionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il maltempo continuerà ad interessare la nostra penisola per gran parte della giornata, in particolare sono attese precipitazioni diffuse, localmente intense e persistenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, sull’Alto Sangro e sull’Alto Molise, con rovesci in sconfinamento verso il settore adriatico, tuttavia nelle prossime ore saranno possibili schiarite sul versante adriatico, grazie anche al rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino) che determinerà anche un temporaneo aumento delle temperature – si apprende dalla nota stampa. Lo spostamento verso levante della perturbazione darà luogo ad una rotazione dei venti che, da stasera-notte, tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, con conseguente generale calo delle temperature e nevicate sui rilievi in calo intorno ai 1100-1300 metri, specie sui rilievi Marchigiani ed Abruzzesi – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di mercoledì, specie dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di maltempo con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse, localmente intense, più frequenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, ma con rovesci, anche intensi, che al mattino, interesseranno anche il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della mattinata saranno possibili schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, grazie al rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico), con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, mentre la nuvolosità più compatta continuerà ad interessare le zone interne e montuose con rovesci diffusi – precisa la nota online. Da stasera i venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali e, di conseguenza, le temperature subiranno una generale diminuzione, più sensibile sul settore adriatico; residui addensamenti in nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì con possibili rovesci, nevosi sui rilievi con quota neve in calo intorno ai 1100-1300 metri.

Temperature: In temporaneo aumento sul settore adriatico, specie in mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. In generale diminuzione a partire da stasera – si legge sul sito web ufficiale.

Venti: Moderati o forti dai quadranti sud-occidentali sulle zone interne e nel Chietino, Scirocco sull’Adriatico centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso della giornata potrà soffiare il Garbino sul versante adriatico con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, specie sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico –

Mare: Generalmente mosso o molto mosso con moto ondoso in ulteriore aumento – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

