Prosegue il tempo stabile soprattutto al centro-sud con temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi. Attesi forti temporali al nord, in particolare sulle regioni nord-occidentali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che si estende dal Mediterraneo occidentale fin verso i vicini Balcani, mentre le regioni settentrionali risentiranno dell’arrivo, anche se marginale, di infiltrazioni di aria umida di origine atlantica che, nelle prossime ore, favoriranno la formazione di temporali anche di forte intensità sulle regioni nord-occidentali, in estensione verso le restanti regioni settentrionali, in particolare sulle zone alpine e prealpine ma con probabili sconfinamenti verso le aree di pianura – Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore al centro-sud dove prevarrà il bel tempo ma con possibili annuvolamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, specie sui rilievi di Abruzzo e Molise nel pomeriggio, occasionalmente associati a rovesci sparsi, perlopiù localizzati sulle zone montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. A partire dal fine settimana, inoltre, aumenterà la probabilità di assistere allo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con fenomeni in estensione verso le zone interne della nostra regione, del Molise, in estensione verso il Lazio e la Campania – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la persistenza e l’intensificazione del caldo su gran parte delle nostre regioni anche nel corso della prossima settimana, tuttavia saranno ancora possibili temporali pomeridiani sulle zone interne e montuose ma la previsione di questi fenomeni sarà analizzata passo dopo passo in quanto l’elevata energia in gioco (temperature elevate, tassi di umidità elevati) potrebbe favorire lo sviluppo di temporali anche in zone non previste, specie nel corso della prossima settimana – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici, in particolare sui rilievi della Marsica e sull’Alto Sangro, occasionalmente associati a rovesci sparsi, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di sabato aumenterà la probabilità di assistere, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo, alla formazione di addensamenti consistenti e a possibili manifestazioni temporalesche sulle zone montuose nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulla Marsica, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, con punte massime comprese tra i +36°C/+38°C. Temperature meno elevate lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità più elevati e conseguente caldo afoso – Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org