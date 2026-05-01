Quanto costa davvero Google Ads per una piccola impresa: cosa sapere prima di investire

Per molte piccole e medie imprese italiane, Google Ads rappresenta uno dei canali pubblicitari digitali più immediati. Ma quanto costa realmente? E soprattutto: come si fa a capire se l’investimento ha senso per la propria attività?

Le risposte che si trovano online si basano spesso su medie generiche e benchmark internazionali, poco rappresentativi della realtà del mercato italiano. Per fare chiarezza, abbiamo chiesto un parere a Luigi Virginio, consulente Google Ads e Google Partner con oltre 12 anni di esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie per PMI italiane.

Non è una questione di budget, ma di ritorno sull’investimento

Il primo equivoco da chiarire riguarda il budget. Spendere di più non significa automaticamente ottenere risultati migliori. Ciò che determina l’efficacia di una campagna Google Ads è il rapporto tra la spesa pubblicitaria e il valore economico che ne deriva.

Questo rapporto si misura con il ROAS (Return On Ad Spend): per ogni euro investito in pubblicità, quanti euro di fatturato vengono generati. Un indicatore apparentemente semplice, ma che va interpretato con attenzione.

Un ROAS di 4x o 5x — quattro o cinque euro di vendite per ogni euro speso — può sembrare un ottimo risultato. Ma se il margine di profitto sui prodotti venduti è basso, quel ritorno potrebbe non coprire nemmeno il costo della pubblicità stessa.

«Il ROAS è un dato utile solo se letto insieme al margine» spiega Virginio. «Un e-commerce con margini del 20% ha bisogno di un ROAS molto più alto rispetto a uno con margini del 40% per ottenere lo stesso profitto. Senza questa analisi, si rischia di spendere in pubblicità più di quanto si guadagna.»

Il consiglio, dunque, è partire sempre da un dato spesso trascurato: il margine di profitto per vendita o per cliente acquisito.

Quanto costa un click in Italia: un quadro orientativo

Il CPC (costo per click), ovvero quanto si paga ogni volta che un utente clicca su un annuncio, varia significativamente in base al settore e alla concorrenza sulla parola chiave.

Ecco un quadro orientativo basato sul mercato italiano:

E-commerce moda/accessori

CPC: €0,20 – €1,50

Budget Mensile medio: €1.500 – €5.000

CPC contenuto, ma servono volumi elevati per generare vendite

E-commerce prodotti di nicchia

CPC: €0,25 – €1,20

Budget Mensile medio: €1000 – €3.000

La qualità del catalogo prodotti incide più del CPC

Dentisti e studi medici

CPC: €1,30 – €5,00

Budget Mensile medio: €800 – €3.000

CPC elevato, ma il valore di ogni nuovo paziente è alto

Servizi professionali (B2B)

CPC: €1,00 – €5,00

Budget Mensile medio: €1.000 – €3.000

Meno click, compensati da un valore unitario per cliente superiore

E-commerce salute/benessere

CPC: €0,20 – €1,50

Budget Mensile medio: €1.500 – €4.000

CPC accessibile, ma margini spesso ridotti

Artigiani e servizi locali

CPC: €0,80 – €2,50

Budget Mensile medio: €500 – €1.500

Area geografica ristretta, click pochi ma qualificati

Un aspetto spesso controintuitivo: un CPC basso non implica necessariamente un costo complessivo basso. Un e-commerce con CPC a 0,30 euro che riceve 5.000 click al mese spende 1.500 euro. Uno studio dentistico con CPC a 3 euro e 200 click ne spende 600.

Tre errori frequenti che aumentano i costi su Google Ads

Nella gestione delle campagne Google Ads per le piccole imprese, alcuni errori si ripresentano con grande frequenza. Nessuno di questi richiede budget aggiuntivo per essere corretto: si tratta piuttosto di aspetti tecnici e strategici che vengono trascurati.

1. La pagina di destinazione non pertinente

Quando un utente clicca su un annuncio pubblicitario, si aspetta di trovare esattamente ciò che stava cercando. Se l’annuncio promuove un prodotto specifico ma il click porta alla homepage generica del sito, l’utente tende ad abbandonare la pagina immediatamente.

In termini pratici, significa pagare per un click che non produce alcun risultato. La coerenza tra il messaggio dell’annuncio e il contenuto della pagina di atterraggio è uno dei fattori che incidono maggiormente sia sul tasso di conversione sia sul punteggio di qualità assegnato da Google, che a sua volta influenza il costo per click.

2. L’assenza di keyword negative

Le keyword negative sono i termini di ricerca per cui un annuncio non deve essere visualizzato. Servono a filtrare il traffico non pertinente ed evitare di pagare per click che non hanno alcuna probabilità di convertirsi in clienti.

Un esempio: un’attività che vende prodotti in oro non ha interesse a comparire quando qualcuno cerca “bigiotteria acciaio”. Un negozio di abbigliamento sportivo non vuole pagare click da chi cerca “abbigliamento da lavoro”.

Senza una lista di esclusioni ben strutturata, una quota significativa del budget — che può arrivare al 20-30% della spesa mensile — rischia di essere assorbita da ricerche fuori target. È una delle ottimizzazioni a più alto impatto e a minor costo.

3. Non misurare le conversioni (o misurarle in modo errato)

Google Ads offre strategie di offerta automatiche — come “Massimizza le conversioni” o “ROAS target” — che utilizzano l’intelligenza artificiale per decidere quanto offrire per ogni singola asta. Queste strategie, però, funzionano solo se il sistema riceve dati corretti su cosa costituisce una conversione per l’attività.

Se il tracciamento non è configurato, o se conta come conversione un’azione poco significativa (ad esempio la semplice visualizzazione di una pagina anziché un acquisto o una richiesta di contatto), l’algoritmo ottimizza nella direzione sbagliata. Il risultato è che il budget viene distribuito su click che non generano alcun valore reale.

È un problema particolarmente frequente nelle piccole imprese che si affidano a configurazioni predefinite senza verificarne l’accuratezza. Senza un tracciamento affidabile, ogni decisione sulla campagna, dal budget alle parole chiave, si basa su dati fuorvianti.

Quando Google Ads conviene e quando è meglio valutare alternative

Non tutte le attività possono trarre beneficio dalla pubblicità su Google. Alcune condizioni sono necessarie perché l’investimento produca risultati concreti.

L’investimento è generalmente giustificato quando:

Il margine per vendita o per cliente è sufficiente a coprire il costo di acquisizione

Esiste un volume di ricerche adeguato per il prodotto o servizio offerto

Il sito dispone di pagine di destinazione specifiche, chiare e ottimizzate per la conversione

Il prodotto/servizio ha un prezzo competitivo con il mercato

L’investimento potrebbe non essere indicato quando:

I prodotti hanno margini molto ridotti senza possibilità di incrementare il valore medio dell’ordine

Il sito web non dispone di pagine dedicate ai singoli prodotti o servizi

Non è possibile tracciare e misurare le conversioni (vendite, richieste di contatto, telefonate)

«Non sempre Google Ads è la scelta giusta» osserva Virginio. «In alcuni casi, lo stesso budget produce risultati migliori se investito su altri canali o nel miglioramento del sito. La pubblicità funziona quando i numeri di partenza lo permettono.»

In sintesi

Il costo di Google Ads per una piccola impresa italiana non è definibile con una cifra unica. Dipende dal settore, dai margini di profitto, dalla qualità del sito e dalla gestione della campagna.

Le variabili più importanti non sono legate a quanto si spende, ma a come si spende: la pertinenza tra annuncio e pagina di destinazione, il filtraggio del traffico non qualificato attraverso le keyword negative, e la lettura delle metriche nel contesto dei propri margini reali.

Per chi desidera approfondire l’argomento, sul blog di Luigi Virginio è disponibile una guida dettagliata su quanto costa Google Ads con esempi pratici e indicazioni operative.