Regione Abruzzo, la nota: Enti locali: Marsilio in visita nei Comuni di Villa Celiera e Montebello di Bertona

Pescara, 1 giu. I Comuni di Villa Celiera e di Montebello di Bertona sono state le tappe del tour istituzionale che il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha compiuto nella giornata di oggi – A Villa Celiera, Marsilio si è confrontato con il sindaco, Domenico Vespa, sulla questione dei collegamenti stradali, resi, in alcuni punti, particolarmente critici a seguito del maltempo delle scorse settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nello specifico, il presidente, accompagnato anche dal consigliere regionale, Leoanardo D’Addazio, ha potuto constatare personalmente la gravità di una frana lungo la strada provinciale che conduce alla piana del Voltigno – recita il testo pubblicato online.

“Come ho avuto modo di riferire ieri durante il sopralluogo a Chieti – ha dichiarato Marsilio – l’Agenzia di Protezione civile regionale sta predisponendo un dossier sulla base delle segnalazioni ricevute dalle amministrazioni comunali – Tuttavia, osservati speciali non sono solo i movimenti franosi di Chieti e Villa Celiera ma anche quelli di Bucchianico e di molti altri centri urbani dove le piogge copiose delle ultime settimane hanno finito per acuire le criticità collegate al dissesto idrogeologico – Anche se avessimo solo un briciolo delle situazioni lamentate dall’Emilia Romagna, stiamo lavorando affinché il nostro dossier ci consenta di rientrare nei parametri necessari per la dichiarazione dello stato di emergenza e di quello di calamità naturale per quanto riguarda i danni subiti dal settore agricolo”.

Il presidente ha poi anche avuto modo di affrontare il tema dello sviluppo turistico legato al comprensorio sciistico del Voltigno, particolarmente vocato alla pratica dello sci di fondo, visto che può contare su circa 40 chilometri di piste, ed all’escursionismo che rappresenta un fenomeno in grande espansione .

Anche a Montebello di Bertona, Marsilio, incontrando il sindaco, Gianfranco Macrini, ha potuto riscontrare analoghe criticità sul fronte della viabilità che è andata in tilt, nelle scorse settimane, per via del fango che ha invaso diverse strade e di numerosi allagamenti.

“Anche nel recente incontro avuto con il ministro per gli Affari europei e per il Sud, Fitto – ha confermato Marsilio – ho ribadito la necessità di investire una grande parte dei fondi nazionali sviluppo e coesione, i cosiddetti FSC, sul dissesto idrogeologico e sulla salvaguardia dei fiumi – precisa il comunicato. A tal proposito, entro l’estate – ha concluso – dovremmo avere la ripartizione delle risorse”. /2230601

