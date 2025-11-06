- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, Niente più code agli sportelli: le immagini diagnostiche ora disponibili sul portale regionale Sanità

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Una sanità sempre più digitale e vicina al cittadino – riporta testualmente l’articolo online. E’ infatti attiva, sul portale sanità della Regione Abruzzo (https://sanita – si legge sul sito web ufficiale. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it) la nuova funzionalità che permette – dopo aver prestato il consenso all’alimentazione del portale di ritiro referti regionale – di visualizzare e scaricare i propri referti di radiologia, comprensivi delle immagini – precisa la nota online. Non è più dunque necessario recarsi agli sportelli ospedalieri per richiederli e ritirarli su supporto fisico – recita il testo pubblicato online. “Un altro tassello – commenta l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – di quel lungo processo di digitalizzazione che stiamo portando avanti fin dal 2019 e che oggi vede finalmente l’Abruzzo allineata alle altre Regioni italiane che avevano anticipato questo percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Quando si è insediato questo governo regionale eravamo all’anno zero, con nessun servizio on line attivo – Un passo dopo l’altro, grazie al lavoro portato avanti dal Dipartimento e dalle Asl, abbiamo realizzato un sistema che permette ai cittadini di usufruire di un ampio ventaglio di servizi senza spostarsi da casa, utilizzando semplicemente il proprio dispositivo mobile: dal cup telematico alla scelta e revoca del proprio medico di famiglia, fino ad arrivare alla ristampa della tessera sanitaria e adesso anche i referti con le immagini diagnostiche, che potranno essere consultati ovunque da qualunque specialista”. 

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

