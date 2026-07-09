Regione Abruzzo, ultime: Cooperazione internazionale: il progetto Si-Climat entra nella fase operativa

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Entra nella fase operativa il progetto di Cooperazione Internazionale “Si-Climat – Senegal innovativo per un futuro sostenibile”, che prevede anche la realizzazione in Abruzzo di percorsi di formazione e di job shadowing rivolti a funzionari e tecnici senegalesi, finalizzati allo scambio di competenze e buone pratiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.Le attività sono state definite nel corso del secondo incontro di partenariato, svoltosi a Bologna l’8 luglio nell’ambito della visita studio della delegazione proveniente dal Senegal. Il progetto è coordinato dalla Regione Emilia-Romagna e vede la partecipazione della Regione Abruzzo in qualità di partner.Finanziato dalla Cooperazione Italiana attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il progetto punta a migliorare i processi e le metodologie di pianificazione territoriale, favorendo il dialogo tra amministrazioni locali italiane e senegalesi, lo scambio di conoscenze e la definizione di politiche territoriali capaci di rispondere alle sfide poste dalla crisi climatica – si legge sul sito web ufficiale. All’incontro hanno partecipato, per la Regione Abruzzo, la Direzione Generale – Servizio Pianificazione Strategica e Cooperazione Territoriale e Internazionale e il Dipartimento Ambiente e Territorio – Servizio Valutazioni Ambientali – precisa il comunicato. Il confronto ha consentito di condividere metodologie e strumenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici e di programmare le prossime azioni progettuali, con particolare riferimento alle iniziative formative che saranno ospitate in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Principale risultato atteso dal Progetto Si-Climat è la predisposizione e l’attuazione di Piani per il clima e la realizzazione di interventi pilota nelle tre municipalità senegalesi partner del progetto: il Comune di Toubacouta, la Città di Thiès e la Città di Pikine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it