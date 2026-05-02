Rivelazioni su clan Scilla e ‘Ndrangheta

In queste ore il tema del collaboratore di giustizia è al centro dell’attenzione online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Ultime novità riguardano la sentenza ‘Lampetra’ che ha messo in luce l’operato dei clan di Scilla, in particolare quelli coinvolti nel traffico di droga. Il pentito Cimarosa ha fornito dettagli cruciali che hanno portato a importanti arresti e incastrato diversi esponenti della criminalità organizzata. Le nuove rivelazioni sulla ‘Ndrangheta da parte di un altro collaboratore stanno scuotendo l’opinione pubblica, svelando dettagli inediti sulle attività illecite del famigerato clan. Inoltre, emerge che la rete del narcotraffico operava nell’orbita del clan ‘Nasone-Gaietti’ a Reggio Calabria, gettando luce su un intricato intreccio di interessi e crimini.

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