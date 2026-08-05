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Politica

Roma: Approvati decreti legislativi per riforma fiscale dopo 50 anni: traguardo storico per FDI

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Il Consiglio dei Ministri ha completato il percorso di attuazione della riforma fiscale con l’approvazione definitiva di tre decreti legislativi, definendo un traguardo storico per l’Italia.

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Finanze, Guerino Testa, ha sottolineato l’importanza di questa riforma, affermando che il Paese aspettava da oltre mezzo secolo una revisione organica del sistema tributario.

La riforma fiscale approvata include la revisione dell’IRPEF, il rafforzamento del concordato preventivo biennale, e l’integrazione e affinamento delle regole su imposte dirette, IVA, accise, adempimento collaborativo e semplificazioni per le imprese. Questo rappresenta una rivoluzione copernicana fiscale che era attesa da decenni.

Testa ha evidenziato il cambiamento radicale del rapporto tra fisco e contribuente, passando da un modello sanzionatorio a una logica di compliance preventiva. L’esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia d’Italia il prossimo 4 settembre, dimostrando la continuità politica come fattore abilitante.

Il deputato ha contrastato la scorsa legislatura, caratterizzata da disastri economici, con l’attuale Governo che sta dimostrando serietà e responsabilità nel modernizzare il Paese. Questo avrà come conseguenza rendere l’economia italiana più competitiva e attrattiva a livello internazionale.

La riforma fiscale competa è dunque un traguardo storico e segna un passo fondamentale nella modernizzazione dell’Italia, si attendono così importanti benefici per famiglie e imprese del Paese.

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