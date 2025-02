San Giovanni Teatino, BONUS ZES: Un’opportunità per le imprese abruzzesi!

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di San Giovanni Teatino informa tutte le imprese locali che è disponibile il Bonus ZES, un’importante agevolazione destinata alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo – recita il testo pubblicato online. Il Sindaco Giorgio Di Clemente e l’Assessore al Commercio Paola Zuccarini sottolineano l’importanza di questa iniziativa, che rappresenta un’opportunità concreta per incentivare l’occupazione e sostenere la crescita economica del territorio – recita il testo pubblicato online. Vantaggi per le aziende: Esonero totale dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) per 2 anni, fino a 650€ al mese per ogni lavoratore assunto – aggiunge testualmente l’articolo online. Risparmio sui costi del lavoro e incentivo alla crescita dell’occupazione locale – Chi può accedere al bonus? Imprese private con fino a 10 dipendenti che assumono personale non dirigenziale in Abruzzo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. L’azienda non deve aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti l’assunzione – si apprende dalla nota stampa. Come richiederlo? La domanda va presentata online all’INPS, indicando i dati aziendali e del lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con la maxi-deduzione per nuove assunzioni prevista dalla riforma IRPEF. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito dell’INPS.

