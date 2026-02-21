Sanremo 2026: retroscena e colpi di scena

Il Festival di Sanremo 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Tra retroscena e colpi di scena, si parla di Fedez pronto a svelare una ‘bomba’ personale e di Belén pronta a sorprendere il pubblico. La Rai si prepara per l’evento blindando loghi e stylist.

Ma non mancano le critiche: l’Accademia della Crusca boccia i testi delle canzoni, definendo il Festival come un concentrato di mediocrità, tipico dello stile di Carlo Conti. Tuttavia, spicca l’apprezzamento per Ermal Meta, unico artista a uscire dalla ‘bolla’ della coppia.

La discussione è accesa e gli appassionati di musica seguono con interesse le ultime novità sul Festival. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.