- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 20, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeRubricheFocusScaricare video da Instagram e Threads in HD senza watermark e senza...
FocusMarketing

Scaricare video da Instagram e Threads in HD senza watermark e senza registrazione

- Spazio Pubblicitario 02 -

Perché oggi è impossibile vivere senza salvare i video di Instagram e Threads

Instagram e Threads sono diventati i due posti dove nascono le tendenze video più veloci del pianeta. Su Instagram trovi Reels che diventano virali in poche ore, tutorial di trucco perfetti, allenamenti da fare a casa, viaggi da sogno, ricette spiegate passo passo e Storie che spariscono dopo 24 ore. Su Threads invece esplodono discussioni lunghe con video esplicativi, reazioni immediate a notizie, mini-documentari e thread che raccolgono decine di clip sullo stesso argomento. Il problema è sempre lo stesso: nessuna delle due piattaforme offre un pulsante “Scarica”. Puoi solo registrare lo schermo (con qualità terribile e audio rovinato) o sperare che il contenuto rimanga online per sempre. Per fortuna esistono due strumenti online gratuiti che risolvono il problema alla radice: estraggono il file originale direttamente dai server di Meta, mantenendo la risoluzione HD o Full HD, senza aggiungere watermark e senza chiedere nessun account.

Come scaricare qualsiasi video da Instagram in 10 secondi

Per scaricare video da Instagram il procedimento è identico sia da telefono che da computer:

  1. Apri Instagram e individua il Reel, la Storia pubblica, il post o l’IGTV che ti interessa.
  2. Tocca l’icona dei tre puntini o il pulsante di condivisione → “Copia link”.
  3. Vai su reelsvideo.io (puoi aggiungerlo alla home per averlo sempre a portata di mano).
  4. Incolla il link nel grande campo centrale.
  5. Premi “Scarica” e in 3-8 secondi appare il pulsante per salvare il file MP4.
  6. Scegli la qualità (di solito ci sono HD e Full HD) e il video finisce direttamente nella galleria o nella cartella Download.

Funziona perfettamente con:

  • Reels (anche quelli con musica originale)
  • Storie pubbliche e Highlight
  • IGTV e video lunghi
  • Caroselli con più video
  • Post salvati nei preferiti (basta avere il link)

Come scaricare video e thread completi da Threads

Per scarica Video da Threads Online la procedura è altrettanto semplice:

  1. Apri Threads e trova il post o il thread con i video.
  2. Tocca l’icona di condivisione → “Copia link”.
  3. Vai su savethr.com.
  4. Incolla il link e premi “Scarica”.
  5. Il servizio riconosce automaticamente se si tratta di un video singolo o di un thread intero e ti permette di scaricare tutto in qualità originale (anche più file insieme se necessario).

Il punto di forza di savethr.com è che gestisce senza problemi anche thread molto lunghi con decine di video, GIF e foto allegate.

Perché questi due strumenti sono i più usati in Italia

  • Qualità originale identica a quella vista in app (HD/Full HD)
  • Nessun watermark o logo aggiunto
  • Zero registrazione, zero pubblicità invasive
  • Funzionano su iPhone, Android, Windows, Mac e tablet
  • Nessun limite di download giornaliero
  • Server europei = velocità massima per l’Italia
  • Interfaccia pulita e in italiano
  • Aggiornati costantemente per seguire ogni cambiamento di Instagram e Threads

Domande frequenti (e risposte sincere)

Funziona con i profili privati? No, solo con contenuti pubblici per motivi di privacy.

Si possono scaricare le Storie? Sì, se sono pubbliche o presenti negli Highlight.

Il download è anonimo? Sì, i link vengono cancellati subito dopo l’elaborazione.

E se il video è stato salvato nei preferiti ma non è più nel feed? Basta avere il link: funziona lo stesso.

I video dei Live salvati si possono scaricare? Assolutamente sì, vengono trattati come normali video.

Avvertenza legale importante

Scaricare video da Instagram e Threads può violare i diritti d’autore se il contenuto è protetto. Questi strumenti sono pensati esclusivamente per uso personale e non commerciale. Usa i file scaricati solo per scopi privati e rispetta sempre i diritti dei creatori originali.

Il trucco per non perdere mai più un video

Aggiungi entrambe le pagine alla schermata home:

  • Su iPhone: Condividi → “Aggiungi a Home”
  • Su Android: Menù → “Aggiungi a schermata principale”

Avrai due icone come vere app: una per Instagram, una per Threads. Da oggi nessun Reel o thread sparirà più nel nulla.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it