Scaricare video da Instagram e Threads in HD senza watermark e senza registrazione

Perché oggi è impossibile vivere senza salvare i video di Instagram e Threads

Instagram e Threads sono diventati i due posti dove nascono le tendenze video più veloci del pianeta. Su Instagram trovi Reels che diventano virali in poche ore, tutorial di trucco perfetti, allenamenti da fare a casa, viaggi da sogno, ricette spiegate passo passo e Storie che spariscono dopo 24 ore. Su Threads invece esplodono discussioni lunghe con video esplicativi, reazioni immediate a notizie, mini-documentari e thread che raccolgono decine di clip sullo stesso argomento. Il problema è sempre lo stesso: nessuna delle due piattaforme offre un pulsante “Scarica”. Puoi solo registrare lo schermo (con qualità terribile e audio rovinato) o sperare che il contenuto rimanga online per sempre. Per fortuna esistono due strumenti online gratuiti che risolvono il problema alla radice: estraggono il file originale direttamente dai server di Meta, mantenendo la risoluzione HD o Full HD, senza aggiungere watermark e senza chiedere nessun account.

Come scaricare qualsiasi video da Instagram in 10 secondi

Per scaricare video da Instagram il procedimento è identico sia da telefono che da computer:

Apri Instagram e individua il Reel, la Storia pubblica, il post o l’IGTV che ti interessa. Tocca l’icona dei tre puntini o il pulsante di condivisione → “Copia link”. Vai su reelsvideo.io (puoi aggiungerlo alla home per averlo sempre a portata di mano). Incolla il link nel grande campo centrale. Premi “Scarica” e in 3-8 secondi appare il pulsante per salvare il file MP4. Scegli la qualità (di solito ci sono HD e Full HD) e il video finisce direttamente nella galleria o nella cartella Download.

Funziona perfettamente con:

Reels (anche quelli con musica originale)

Storie pubbliche e Highlight

IGTV e video lunghi

Caroselli con più video

Post salvati nei preferiti (basta avere il link)

Come scaricare video e thread completi da Threads

Per scarica Video da Threads Online la procedura è altrettanto semplice:

Apri Threads e trova il post o il thread con i video. Tocca l’icona di condivisione → “Copia link”. Vai su savethr.com. Incolla il link e premi “Scarica”. Il servizio riconosce automaticamente se si tratta di un video singolo o di un thread intero e ti permette di scaricare tutto in qualità originale (anche più file insieme se necessario).

Il punto di forza di savethr.com è che gestisce senza problemi anche thread molto lunghi con decine di video, GIF e foto allegate.

Perché questi due strumenti sono i più usati in Italia

Qualità originale identica a quella vista in app (HD/Full HD)

Nessun watermark o logo aggiunto

Zero registrazione, zero pubblicità invasive

Funzionano su iPhone, Android, Windows, Mac e tablet

Nessun limite di download giornaliero

Server europei = velocità massima per l’Italia

Interfaccia pulita e in italiano

Aggiornati costantemente per seguire ogni cambiamento di Instagram e Threads

Domande frequenti (e risposte sincere)

Funziona con i profili privati? No, solo con contenuti pubblici per motivi di privacy.

Si possono scaricare le Storie? Sì, se sono pubbliche o presenti negli Highlight.

Il download è anonimo? Sì, i link vengono cancellati subito dopo l’elaborazione.

E se il video è stato salvato nei preferiti ma non è più nel feed? Basta avere il link: funziona lo stesso.

I video dei Live salvati si possono scaricare? Assolutamente sì, vengono trattati come normali video.

Avvertenza legale importante

Scaricare video da Instagram e Threads può violare i diritti d’autore se il contenuto è protetto. Questi strumenti sono pensati esclusivamente per uso personale e non commerciale. Usa i file scaricati solo per scopi privati e rispetta sempre i diritti dei creatori originali.

Il trucco per non perdere mai più un video

Aggiungi entrambe le pagine alla schermata home:

Su iPhone: Condividi → “Aggiungi a Home”

Su Android: Menù → “Aggiungi a schermata principale”

Avrai due icone come vere app: una per Instagram, una per Threads. Da oggi nessun Reel o thread sparirà più nel nulla.