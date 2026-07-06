Sicurezza a Pescara: plauso alla Polizia Locale, Bosco chiede coordinamento intercomunale contro la microcriminalità.

Il Comitato Pescara Fortis ha espresso apprezzamento per l’operazione condotta dalla Polizia Locale di Pescara nell’area della stazione ferroviaria, che ha portato all’identificazione di 20 persone e all’emissione di altrettanti DASPO urbani. Tony Bosco, Responsabile della Sicurezza del Comitato, ha lodato l’operato della Polizia Locale ma ha sottolineato l’importanza della continuità nell’azione contro la microcriminalità.

Bosco ha evidenziato che, se dopo un’operazione a impatto non segue un presidio costante, il vuoto lasciato può essere rapidamente riempito di nuovo dalla microcriminalità. Ha sottolineato la necessità che i cittadini percepiscano un senso di sicurezza continuo, non limitato al giorno dell’operazione di polizia.

Per garantire questa continuità, Bosco ha proposto un tavolo di coordinamento permanente e di scambio informativo con le polizie dei comuni limitrofi, al fine di prevenire la microcriminalità. Ha sottolineato l’importanza di fare rete e condividere informazioni per anticipare il crimine e restituire la città ai suoi cittadini.

Il Comitato Pescara Fortis ha quindi lanciato un appello per un’attività costante di presidio e raccolta informazioni, sottolineando l’importanza di passare da una logica di intervento emergenziale a una strategia a lungo termine contro la microcriminalità.