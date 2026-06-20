Spoltore, dubbi sulla legalità della Strada Provinciale 28: cosa nasconde il cantiere dell’Adriatic Link?

Il territorio di Spoltore si trova al centro di una controversia legale riguardante la Strada Provinciale 28, gestita dalla Provincia di Pescara. La questione riguarda il fatto che non tutte le procedure espropriative riguardanti i terreni interessati dalla strada sarebbero state completate, sollevando dubbi sulla regolarità giuridica della sede stradale.
La vicenda diventa ancora più complessa in relazione ai cantieri dell’Adriatic Link, un’opera strategica da oltre un miliardo di euro avviata lungo aree coinvolte dalle contestazioni sulla disponibilità dei terreni. Antonio Di Pasquale, in una dichiarazione raccolta in un comunicato stampa, solleva la questione riguardante il rispetto delle procedure amministrative, la tutela dei diritti dei proprietari coinvolti, la gestione delle infrastrutture pubbliche e le verifiche richieste agli enti competenti.
Di Pasquale esprime preoccupazione riguardo alle situazioni emerse, affermando che in uno Stato di diritto nessuna opera, per quanto importante, può giustificare la violazione delle regole. Sottolinea che la legge deve valere per tutti, indipendentemente dalle dimensioni dell’operazione in questione.
Il comunicato fa riferimento alla problematica riguardante la disponibilità giuridica delle aree occupate dalla SP28, situazione nota almeno dal 2021 e mai risolta definitivamente. Di Pasquale dichiara di aver richiesto verifiche urgenti alla Prefettura di Pescara sulla situazione della strada provinciale e sulle responsabilità connesse alla gestione della viabilità.
La controversia si è acuita con l’avvio dei cantieri dell’Adriatic Link, dove emergono nuovi dubbi sulla disponibilità delle aree coinvolte. Di Pasquale esprime perplessità sul modo in cui è stata gestita la situazione, evidenziando lo spostamento dei cantieri di circa 200 metri in seguito alle contestazioni avanzate, senza risolvere le problematiche riguardanti la proprietà dei terreni.
Il comunicato conclude con un appello al rispetto delle leggi e alla trasparenza nella realizzazione di opere pubbliche, sottolineando che il progresso non può giustificare la violazione dei diritti e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. La