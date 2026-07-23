Spoltore: trasporto alle Terme di Popoli per gli over 60 con contributo calibrato in base all’ISEE

L’amministrazione comunale di Spoltore ha annunciato la promozione di un servizio di trasporto alle Terme di Popoli per gli over 60 residenti in città. L’iniziativa, che si svolgerà dal 31 agosto al 12 settembre 2026, esclusa la domenica, ha lo scopo di favorire la prevenzione sanitaria e il benessere fisico degli anziani, oltre a promuovere momenti di socializzazione e aggregazione.

“L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato favorire la prevenzione sanitaria e il mantenimento del benessere fisico dei meno giovani, dall’altro promuovere momenti di socializzazione e aggregazione, riconoscendo alle cure termali anche un importante valore sociale oltre che terapeutico”, ha dichiarato l’assessore Nada Di Giandomenico.

Possono usufruire del servizio solo i cittadini residenti che presentino la documentazione necessaria, tra cui l’attestazione ISEE in corso di validità, la fotocopia dell’impegnativa del medico curante per le cure termali e un certificato medico che attesti il buono stato di salute e l’idoneità a utilizzare il servizio di trasporto.

La delibera prevede inoltre un sistema di compartecipazione alla spesa basato sulla situazione economica dei partecipanti. Il servizio sarà gratuito per chi possiede un ISEE fino a 8 mila euro; è invece previsto un contributo di 60 euro per i nuclei con ISEE compreso tra 8.000,01 e 14 mila euro e di 80 euro per chi supera questa soglia.

“Una scelta che punta a garantire equità nell’accesso al servizio, calibrando il contributo richiesto in base alle condizioni economiche delle famiglie”, ha commentato l’assessore. Per favorire la funzionalità e l’efficacia della misura, il Comune gestirà anche la fase di prenotazione direttamente con lo stabilimento termale.

Gli interessati possono contattare l’ufficio stampa al numero 340.5087728 per ulteriori informazioni.