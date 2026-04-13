Stefano Cantino: nuovo co-CEO di Dolce&Gabbana

Il nome di Stefano Cantino è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto da essere uno dei trend più ricercati online. La notizia del suo ingresso come co-CEO di Dolce&Gabbana ha suscitato grande interesse nel mondo della moda e degli affari.

L’arrivo di Cantino arriva in un momento di cambiamento per il marchio italiano, con l’obiettivo di rafforzare la leadership e la strategia aziendale. La sua nomina segue le dimissioni di un altro volto noto del brand, confermando l’importanza del ruolo che ricoprirà.

Stefano Cantino porta con sé una lunga esperienza nel settore, con competenze e capacità che potranno contribuire alla crescita e all’innovazione di Dolce&Gabbana. La sua nomina rappresenta un passo significativo per il futuro dell’azienda e per il settore della moda in generale.

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