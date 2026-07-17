Tornareccio Music Camp 2026: cinque giorni di musica, formazione e concerti con quaranta giovani talenti a Tornareccio

Quaranta giovani talenti della musica, provenienti da ogni parte dell’Abruzzo, si riuniranno a Tornareccio per la sesta edizione di Tornareccio Music Camp. L’evento si svolgerà dal 21 al 25 luglio e rappresenta uno degli appuntamenti estivi più attesi nel campo della formazione musicale giovanile.

Promosso dal Comune di Tornareccio e organizzato dall’APS L’Olandese Volante, in collaborazione con il Centro Didattico Musicando, il Music Camp si propone di fare della musica uno strumento di crescita personale, inclusione e condivisione. I ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a laboratori, lezioni individuali, musica da camera, prove orchestrali e corali, seguiti da maestri qualificati e da uno staff educativo dedicato.

Il sindaco di Tornareccio, Nicola Iannone, commenta: “Music Camp rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri giovani. Attraverso la musica, i ragazzi non solo sviluppano talento e creatività, ma imparano anche il valore della collaborazione, dell’ascolto e del rispetto reciproco. Siamo orgogliosi di sostenere iniziative che investono nella crescita culturale ed educativa delle nuove generazioni”.

Durante i cinque giorni di evento, i partecipanti potranno approfondire le proprie competenze attraverso laboratori di pianoforte, musica da camera, canto, coro e orchestra, seguiti da maestri quali Riccardo Rossi, Daria Marchioli e Myriam Anzini. Sarà inoltre possibile assistere agli appuntamenti musicali serali, aperti al pubblico, durante i quali gli allievi si esibiranno accanto ai docenti.

Il calendario degli eventi prevede diversi concerti in vari luoghi di Tornareccio, come la frazione di San Giovanni, il centro storico e piazza Fontana. Il Music Camp si conclude con il Concerto finale a Monte Pallano, che segna la chiusura della settimana di studi.

Il sindaco Iannone sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità locale: “La musica diventa un’occasione di incontro e di scambio, valorizzando le capacità artistiche dei partecipanti e promuovendo le bellezze e l’identità del nostro territorio”.

Il Tornareccio Music Camp si conferma quindi come un laboratorio di talenti, un luogo d’incontro e un’importante occasione di valorizzazione culturale per l’intero territorio, dove la musica diventa linguaggio universale capace di creare legami e rafforzare il senso di comunità.