Tortoreto, Suv Volvo senza ruote in via Cavour scuote la cittadina: Lega chiede più sicurezza urbana

Tortoreto, furto di ruote in via Cavour. Lega: la sicurezza deve diventare una priorità

Un Suv Volvo con targa svizzera è stato ritrovato poggiato su quattro blocchetti e completamente privo di ruote e cerchi in lega in via Cavour a Tortoreto. L’episodio ha destato preoccupazione nel coordinatore comunale della Lega Tortoreto, Rosa Friello, che ha sottolineato come questo non possa essere considerato un semplice fatto isolato di cronaca.

Secondo Friello, Tortoreto è una città turistica e il turismo è il principale motore economico del comune. Episodi come questo compromettono la percezione di sicurezza di residenti, proprietari di seconde case e visitatori, mettendo a rischio l’industria turistica locale.

La Lega Tortoreto chiede, pertanto, che la prossima amministrazione comunale ponga la sicurezza come una priorità, implementando un sistema di videosorveglianza moderno, esteso e collegato in modo efficace con le forze dell’ordine. Si tratta, secondo Friello, di uno strumento concreto di prevenzione, controllo e supporto alle indagini, indispensabile per garantire la sicurezza dei quartieri e tutelare l’economia turistica del territorio.

“Tortoreto deve crescere, ma deve farlo senza lasciare indietro la sicurezza dei suoi quartieri”, ha dichiarato Friello, evidenziando l’importanza di affrontare il tema con serietà, programmazione e investimenti mirati. La sicurezza, ha sottolineato, non è uno slogan ma una condizione essenziale per la qualità della vita dei cittadini e per la tutela dell’industria turistica locale.

La Lega Tortoreto invita dunque le istituzioni a prendere provvedimenti concreti per garantire la sicurezza della città e dei suoi abitanti, nonché per preservare l’attrattiva turistica di Tortoreto.