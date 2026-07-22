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Attualità

Vasto, al via la rottamazione dei tributi locali

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Al via la definizione agevolata (Rottamazione). E’ possibile presentare richiesta dal 25 luglio al 10 settembre 2026, seguendo una delle seguenti modalità:1.       Online: Sul sito del Comune di Vasto, nella sezione Definizione agevolata entrate comunali https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – ch.it/it/documenti_pubblici/definizione-agevolata-delle-entrate-comunali.2.      Sportello Soget: Presso il secondo piano del Comune di Vasto, il giovedì mattina dalle 9:00 alle 12:30.3.     Ufficio CNF: In Via Smargiassi (nei pressi della villa comunale), dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8:30-13:30 e 14:30-17:30.«La rottamazione riguarda tutti IMU, TARI, TASI, TOSAP, COSAP, CUP, affissioni, canone mercatale, occupazione del suolo pubblico, sanzioni al Codice della Strada, sanzioni elevate dalla Polizia locale, servizi a domanda individuale e altre entrate patrimoniali – precisa il comunicato. Sarà possibile risparmiare sul pagamento di sanzioni e interessi – precisa la nota online. Invitiamo tutti ad aderire entro i termini stabiliti», commentano il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Tributi locali Gabriele Barisano –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it

 

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