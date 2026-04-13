Vasto, Scritte contro assistenti sociali, giudici e forze dell’ordine. Menna e Bosco: «Attacchi gravissimi»

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco di Vasto Francesco Menna, l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco, esprimono, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della cittadinanza, piena e convinta solidarietà, agli assistenti sociali del Comune, ai giudici del tribunale dei minori e alle forze dell’ordine, attaccati da gravi scritte ingiuriose apparse stamattina in diversi punti della città, tra cui anche luoghi altamente simbolici come l’area antistante la sede della Polizia di Stato, la scuola primaria Martella e la chiesa dell’Incoronata – viene evidenziato sul sito web. «Si tratta di episodi inaccettabili – dichiara il sindaco Francesco Menna – che colpiscono lo Stato – recita il testo pubblicato online. A preoccupare è anche il contenuto di queste scritte, che attaccano indiscriminatamente il lavoro di magistrati, assistenti sociali, poliziotti e operatori, alimentando una narrazione distorta e pericolosa». «Ridurre tutta questa videnda a slogan o attacchi personali significa ignorare completamente la complessità e la delicatezza di queste situazioni – precisa la nota online. Non ci faremo intimidire – concludono il sindaco Menna e l’assessora Bosco – da chi sceglie la strada dell’odio e della disinformazione – Continueremo a lavorare con responsabilità, trasparenza e senso delle istituzioni, mettendo sempre al centro i bambini e il loro diritto a crescere in condizioni di sicurezza e dignità. Naturalmente, i responsabili di queste scritte, che tra l’altro dovranno essere rimosse a spese della collettività, saranno individuati e perseguiti».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it