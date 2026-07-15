Vigili del Fuoco. Chieti, cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal Comune di Villamagna

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:“Per l’eccezionale contributo prestato in situazioni di emergenza, per la dedizione e la professionalità dimostrata nel servizio e per celebrare l’operato e la figura del Vigile del fuoco italiano”. Con questa motivazione il Comune di Villamagna ha conferito la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla cerimonia, tenutasi il 13 luglio scorso hanno preso parte il Prefetto di Chieti Silvana D’Agostino, i rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine della provincia e numerosi Sindaci dei comuni limitrofi – I Vigili del fuoco sono stati rappresentati dal Capo del Corpo Eros Mannino, accompagnato dal Direttore Regionale Abruzzo, Gennaro Tornatore e dal Comandante VV.F. della provincia di Chieti Giampaolo Lampis. Nel consegnare l’atto di conferimento della cittadinanza onoraria al CNVVF al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino, il Sindaco Amerigo Orlando ha evidenziato che il riconoscimento ai Vigili del fuoco è stato fortemente voluto dall’amministrazione del Comune di Villamagna come segno di gratitudine verso uno dei corpi più amati dai cittadini e che da sempre si distingue per essere presente con coraggio e dedizione nei momenti di criticità. La cerimonia è stata allietata da un concerto della Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco molto apprezzato da tutti i convenuti.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo dei Vigili del Fuoco. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale dei Vigili del Fuoco, area online Comunicati Stampa, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: vigilfuoco.it