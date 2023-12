𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗜 𝗗𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗨𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗘 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗔 𝗜𝗡 𝗦𝗜𝗖𝗨𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔 𝗗𝗘𝗚𝗟𝗜 𝗜𝗠𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗜

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Sono quasi ultimati i lavori per la sostituzione della copertura di cemento amianto con pannelli isolanti ed impermeabili sandwich al capannone comunale di via San Leonardo a Vasto – recita il testo pubblicato online. β€œIntervento pianificato – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Servizi Manutentivi Alessandro d’Elisa – in conformitΓ con le linee programmatiche ed a tutela della salute di tutti i dipendenti ed utilizzatori della struttura – viene evidenziato sul sito web. La progettazione e direzione lavori Γ¨ stata affidata e diretta dall’RSPP del comune Ing. Nicola Sciarra – si apprende dal portale web ufficiale. I pannelli rimossi sono stati preliminarmente trattati con appositi prodotti per evitare la dispersione di fibre”. Al termine delle operazioni prima della riconsegna del capannone comunale saranno eseguite tutte le verifiche necessarie per il riutilizzo della struttura – viene evidenziato sul sito web. Β

