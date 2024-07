Pescara, Festa di Sant’Andrea: Modifica della viabilità

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:In occasione della “FESTA DI SANT’ANDREA” e delle relative celebrazioni, sono previste importanti modifiche alla circolazione stradale nelle seguenti aree:26 luglio 2024Dalle 7:00 alle 16:30 (o fino a cessate esigenze)Lungomare Giacomo Matteotti (tra Via Raffaele Paolucci e Via Ugo Foscolo)Divieto di sosta e fermata con rimozione coatta per consentire il montaggio dell’area food e no food.26, 27, 28, 29 luglio 2024Dalle 16:30 alle 3:00 del giorno successivo (o fino a cessate esigenze)Divieto di transito (eccetto mezzi di servizio e di emergenza) nelle seguenti vie:- Lungofiume dei Poeti- Via Spalti del Re- Via Raffaele Paolucci (da rampa d’ingresso al Ponte dell’Asse Attrezzato a Lungomare Giacomo Matteotti)- Rampa di uscita dal ponte dell’asse attrezzato verso Via Raffaele Paolucci- Rampa di uscita da Piazza Italia verso Via Raffaele Paolucci- Lungomare Giacomo Matteotti (tra Via Raffaele Paolucci e Via Ugo Foscolo)- Via Giuseppe Verdi- Via Bruno Buozzi- Via Enrico Fermi- Via Giacomo Puccini (tra Via Raffaele Paolucci e Via Bruno Buozzi)- Via Manzoni (tra Via Giacomo Puccini e Lungomare Giacomo Matteotti)26, 27, 28, 29 luglio 2024Dalle 16:30 alle 3:00 del giorno successivo (o fino a cessate esigenze)Divieto di sosta e fermata con rimozione coatta nelle seguenti vie:- Lungofiume dei Poeti (compresa l’area golena adibita a parcheggio)- Via Raffaele Paolucci, nel tratto compreso tra Via Piero Gobetti ed il Lungomare Giacomo Matteotti, nonché nelle aree esterne alla carreggiata adibite aparcheggio;- Lungomare Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra Via Raffaele Paolucci eVia Ugo Foscolo, ivi comprese tutte le aree esterne alla carreggiata adibite a parcheggio (ad esclusione del parcheggio a servizio del mercato Ittico/Campagna Amica ad oggi area di cantiere);- Via Giuseppe Verdi, nel tratto compreso tra Via Enrico Fermi e Via Raffaele Paolucci;28 luglio 2024Dalle 9:30 alle 11:00 (o fino a cessate esigenze)Divieto di transito per la processione nelle seguenti vie:- Via Bologna (tra Via del Concilio e Via Lazio, verso fiume, contromano)- Via Lazio (direzione mare)- Via Piero Gobetti (tra Via Lazio e Via Ferdinando Galiani, verso fiume)- Via Ferdinando Galiani (direzione mare)- Via Giacomo Puccini (tra Via Ferdinando Galiani e Via Bruno Buozzi, verso fiume, contromano)- Via Bruno Buozzi (tra Via Giacomo Puccini e Lungomare Giacomo Matteotti, direzione mare)- Lungomare Giacomo Matteotti (tra Via Bruno Buozzi e Largo Immacolata, direzione fiume)Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di rispettare le indicazioni della Polizia Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie per la collaborazione e buon divertimento alla Festa di Sant’Andrea! #Viabilità #FestaSantAndrea #Pescara #ModificheTraffico Qui il link all’ordinanza: https://shorturl.at/5bq17 Qui il link alla piantina: https://shorturl.at/pA76I

