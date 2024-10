Asciugapassi personalizzato: branding, sicurezza e igiene

I tappeti asciugapassi sono una specifica tipologia di zerbini progettati principalmente per gli ingressi di attività commerciali e aziende. Rispetto ai modelli classici, cioè quelli utilizzati nelle abitazioni e nei palazzi residenziali, sono molto sottili, morbidi e hanno un bordo perimetrale che delinea il tappeto e ha funzione anti-inciampo e stabilizzante.

Se utilizzare questo prodotto è ormai una consuetudine di qualsiasi attività, da qualche anno la tendenza ha virato verso gli asciugapassi personalizzati che, oltre allo scopo primario di garantire pulizia e sicurezza, hanno anche un forte e immediato impatto visivo e consentono alle persone di conoscere il brand e ricordarlo a lungo.

Sono quindi uno strumento efficace per creare un ambiente accogliente, sicuro e pulito, capace anche di rispecchiare la professionalità e l’identità del marchio.

Massima pulizia con gli asciugapassi personalizzati

Un asciugapassi personalizzato posizionato all’ingresso di un’attività commerciale o di un’azienda, ha una funzione fondamentale: trattiene la polvere e lo sporco dalle suole e asciuga le scarpe in caso di pioggia o di neve.

Questo, oltre a ridurre notevolmente i tempi e i costi di pulizia, garantisce la massima igiene degli spazi interni e rende gli ambienti più confortevoli e accoglienti. Rappresenta quindi un prezioso alleato soprattutto per business con forte passaggio, come negozi nei centri commerciali, palestre, supermercati e tutte quelle attività che ogni giorno vedono entrare ed uscire decine di persone.

Trattandosi, inoltre, di prodotti che richiedono una facile manutenzione, in quanto basta utilizzare un aspirapolvere o una scopa per eliminare polvere e sporco e poi lavare l’asciugapassi con acqua e un detergente specifico, risultano estremamente funzionali ed efficienti anche per lunghi periodi di tempo, senza necessità di essere sostituiti con frequenza.

Totale sicurezza con gli asciugapassi personalizzati

Gli asciugapassi personalizzati, grazie al fondo antiscivolo e al bordo anti-inciampo con cui vengono prodotti e allo spessore minimo garantito (generalmente inferiore a 1 cm), rappresentano un prodotto 100% sicuro da usare all’ingresso di attività commerciali e aziende.

Non solo non costituiscono alcuna barriera architettonica, risultando ideali praticamente in ogni luogo, ma rendono anche estremamente sicuro il passaggio delle persone, in quanto sono progettati per aderire perfettamente al pavimento su cui poggiano. Gli asciugapassi giocano quindi un ruolo fondamentale per prevenire incidenti legati a scivolamenti su superfici bagnate, specialmente in luoghi ad alto traffico

Branding garantito con gli asciugapassi personalizzati

Rispetto agli zerbini più classici, un asciugapassi personalizzato garantisce un impatto visivo potente: tramite la stampa ad alta risoluzione di immagini, loghi o scritte con definizione nitida delle linee sottili, contorni precisi e ben delineati e sfumature omogenee, questo prodotto permette non solo di inviare un messaggio pubblicitario immediato, ma offre anche una grande opportunità per promuovere il marchio e dare visibilità al Brand.

Rappresenta quindi una soluzione efficace per generare riconoscibilità, rendere l’ambiente professionale e creare una prima impressione positiva nel clienti. Unito ad altre strategie di marketing interne all’attività, genera coerenza visiva, integrandosi armoniosamente con il resto della comunicazione e creando una continuità che colpisce al primo sguardo.