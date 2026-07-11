Basket, Serie A Femminile: Rosa Versuro firma con le Panthers Roseto per la prossima stagione

La Panthers Roseto ha ufficializzato l’ingaggio della giovane guardia ala Rosa Versuro, annunciato con entusiasmo dalla società. Classe 2007 e alta 182 cm, Versuro ha fatto parte del vivaio della Reyer Venezia ed è una giocatrice estremamente versatile, in grado di ricoprire diversi ruoli in campo e dotata di buone capacità realizzative.

La nuova acquisto dei Panthers vanta diverse convocazioni con le giovanili azzurre, incluso un’esperienza con la Nazionale Under 16, partecipando a competizioni di alto livello come il raduno di Chianciano Terme per il Team SSN Next Gen U19 e l’Adidas Eurocamp, confermando il suo talento e il suo potenziale.

Il coach Simone Righi si è detto entusiasta della nuova aggiunta al roster, commentando: “Sono contento che una giovane e promettente atleta, come Rosa, abbia deciso di sposare il progetto Panthers. È un prospetto di assoluto rilievo nel panorama nazionale con tanto potenziale da esprimere. Viene da un’ottima stagione in Serie B e Under 19 a San Martino di Lupari, è pronta a mettersi in gioco e non vediamo l’ora di poter lavorare con lei e farla crescere il più possibile”.

Il reparto comunicazione della Panthers Roseto ha dunque confermato l’arrivo di Rosa Versuro, dimostrando l’impegno della società nel puntare su giovani talenti e nella crescita costante del team.