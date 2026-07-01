Basket, Serie A2: Panthers Roseto ingaggiano la giocatrice Ysabella Fontleroy

La società Panthers Roseto ha annunciato con gioia l’ingaggio della giocatrice Ysabella “Bella” Fontleroy come guardia ala. La giovane statunitense, classe 2003 e originaria di Springfield, Missouri, è alta 183 cm ed è nota per la sua grande versatilità e capacità di giocare in più ruoli.

Fontleroy si è formata presso la prestigiosa Baylor University di Waco, Texas, dove ha completato un ottimo percorso con la squadra delle Bears. Nella scorsa stagione da Senior, è stata riconosciuta per le sue doti difensive ed è stata inserita nell’”All-Big 12 Defensive Team”, ricevendo anche menzioni d’onore dagli allenatori del campionato. Ha disputato tutte e 34 le partite da titolare con una media di 9 punti, 5,6 rimbalzi, 1,5 palle rubate e 1,3 stoppate in 26 minuti.

La giocatrice ha recentemente firmato un contratto per partecipare al training camp con le Atlanta Dream, squadra della WNBA. Il coach delle Panthers Roseto, Simone Righi, ha commentato entusiasta: “Sono molto felice di accogliere Bella qui a Roseto. Potrà diventare una pedina fondamentale del nostro scacchiere. Mi ha colpito la sua consapevolezza delle differenze tra mondo americano ed europeo, la sua voglia di mettersi in gioco e di imparare rapidamente. Ha dimostrato anche una grande solarità e un grande entusiasmo nel sposare il nostro progetto e la nostra idea di gioco. Il profilo perfetto per coinvolgere i nostri straordinari tifosi”.

Fontleroy si unirà quindi al roster delle Panthers Roseto, portando la sua esperienza e le sue capacità alla squadra italiana. La società si è detta entusiasta di poter contare su di lei e non vede l’ora di poterla schierare in campo nella prossima stagione.