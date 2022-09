Calcio, Chieti. Montegiorgio-Chieti 1-0 Francesco Serra

- Advertisement -

Il Chieti di mister Cotta è tornato dalla trasferta contro il Montegiorgio con un risultato negativo – recita il testo pubblicato online. Positiva, invece, è stata la prestazione di Francesco Serra – L’estremo difensore ha collezionato la sua prima presenza in maglia neroverde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ecco il suo commento: “Dopo due anni di Lega Pro con Pistoiese e Pro Sesto ho avuto contatti con un altro club di C ma ho scelto Chieti per il programma e gli obiettivi prefissati – precisa la nota online. Sono molto felice per l’esordio e per la prestazione personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ovviamente un po’ meno per il risultato ma abbiamo provato di tutto pur di restare uniti e cercare di portare a casa punti. Per fortuna già domenica abbiamo la possibilità di riscattarci – Daremo il massimo in allenamento e faremo di tutto per portare in alto il nome del Chieti”

