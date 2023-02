Calcio, Chieti. Serie D 22^ giornata, Cynthialbalonga-Chieti 0-0: il tabellino del match

- Advertisement -

Allo Stadio Abbatini di Genzano il Chieti conquista un punto contro la Cynthialbalonga – si apprende dal portale web ufficiale. Neroverdi in dieci dal 34′ a causa dell’espulsione di Masawoud. Il tabellino della partita: CYNTHIALBALONGA: Santilli, De Angelis, Redondi, Fontana, Buono, Pietrantonio, Sivilla (dal 77′ Petti), Giacobbe (dal 80′ Secli), Cappai, Borrelli (dal 77′ Falasca), Maccari – precisa la nota online. A disposizione: Vilardi, Fiorini, Caselli, Mirimich, Del Canuto, Della Vecchia – si apprende dal portale web ufficiale. All. D’Antoni – CHIETI: Serra, Spinelli (dal 85′ Barbetta), Vaccaro, Paglia, Di Renzo, Salto, Masawoud, Di Meo (dal 69′ D’Innocenzo), Bordon (dal 46′ Marcuri), Liepa (dal 52′ Marino), Riosa (dal 46′ Anticoli). A disposizione: Di Nardo, Marino, Cesario, Mancini – precisa il comunicato. All. Chianese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Marcatori: X Arbitro: Riccardo Leotta (Acireale) Assistenti: Matteo Gentile (Isernia), Gianmarco Petrillo (Campobasso) Ammonizioni: Fontana, Pietrantonio (Cynthialbalonga) | Vaccaro, Marino, Anticoli, Di Renzo (Chieti)Espulsioni: Pietrantpnio (Cynthialbalonga) | Masawoud (Chieti) Note: 2′ rec. primo tempo, 6‘ rec. secondo tempo

