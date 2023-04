Calcio, Chieti. Serie D 29^giornata, Porto d’Ascoli-Chieti 1-1: il tabellino del match

- Advertisement -

Chieti Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei neroverdi:

Al ‘Riviera delle Palme’ il Chieti conquista un ottimo punto contro il Porto d’Ascoli – aggiunge la nota pubblicata. Padroni di casa in vantaggio al 13′ con Sensi, Cesario rimette tutto in equilibrio al 43′. Il tabellino della partita: PORTO D’ASCOLI: Testa, Petrini (dal 78′ Spagna), Passalacqua (dal 71′ Rovinelli), Sensi, Verdesi (dal 71′ Buonavoglia), Rossi, Napolano, Battista (dal 87′ Sowe), Zoboletti, Evangelisti (dal 56′ Parolisi), D’Alessandro – A disposizione: Finori, Troiani, Clerici, Fratini, All. Ciampelli CHIETI: Serra, Spinelli, D’Innocenzo, Liepa, Di Renzo, Salto, Masawoud (dal 46′ Barbetta), Mercuri (dal 91′ Di Prisco), Mancini, Rossi (dal 71′ Anticoli), Cesario (dal 77′ Marino). A disposizione: Vitiello, Bregasi, Paglia, Di Meo, Riosa – viene evidenziato sul sito web. All. Chianese Marcatori: 13′ Sensi (Porto d’Ascoli), 43′ Cesario (Chieti) Arbitro: Maicol Guiotto (Schio)Assistenti: Filippo Todaro (Finale Emilia), Beatrice Toschi (Imola) Ammonizioni: Rossi, Passalacqua, Testa (Porto d’Ascoli) | Masawoud, Rossi (Chieti)Espulsioni: Note: 1′rec. primo tempo, 4 ‘rec. secondo tempo

