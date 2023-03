Calcio, Chieti. Serie D, Porto d’Ascoli-Chieti: info biglietti settore ospiti e accrediti

- Advertisement -

Chieti Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei neroverdi:

Si torna finalmente in campo – Domenica 2 aprile, alle ore 15:00, i neroverdi di mister Chianese saranno impegnati allo Stadio ‘Riviera delle Palme’ contro il Porto d’Ascoli – precisa il comunicato. Segue una parte del comunicato dei padroni di casa sugli accrediti e sui biglietti: “Le richieste di accrediti disabili, AIA e stampa dovranno pervenire all’indirizzo email societa@portodascolicalcio – riporta testualmente l’articolo online. it entro e non oltre le 19 di venerdì 31 marzo I prezzi sono così ripartiti: – TRIBUNA CENTRALE €10 – CURVA SUD OSPITI €10 – RIDOTTO (15-17 anni) €5 – UNDER 14 €1 (prevendita compresa)” Segue il link per l’acquisto dei biglietti: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/serie-d-2022-2023-porto-d-ascoli-porto-d-ascoli-chieti/205288 *BIGLIETTI ACQUISTABILI SOLO ONLINE ENTRO SABATO ORE 19:00

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dal Chieti Calcio.