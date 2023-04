Calcio, Chieti. Serie D, Vastese-Chieti: info biglietti settore ospiti

- Advertisement -

Tutte le info per la partita in programma domenica 16 aprile ore 15 allo Stadio Aragona – si apprende dal portale web ufficiale. COSTI (n° di biglietti disponibili: 300)Intero – Settore Ospiti Curva Tobruk €8Ridotti (donne, ragazzi dai 12 ai 18 anni di età, over 65, invalidi) – Settore Ospiti Curva Tobruk €5Ingresso gratuito Under 12 ORARI BOTTEGHINO STADIO ANGELINI I tagliandi potranno essere acquistati solo presso il botteghino dello Stadio Angelini nei seguenti giorni ed orari: Giovedì 13 aprile: dalle 17 alle 19 Venerdì 14 aprile: dalle 10 alle 13 Sabato 15 aprile: dalle 10 alle 13/ dalle 16 alle 18 *Il giorno della partita NON sarà possibile acquistare i biglietti presso il botteghino dello Stadio Aragona – si legge sul sito web ufficiale. ALTRE INFO -Raccomandiamo tutti i tifosi neroverdi che è necessario presentare lo stesso documento di riconoscimento sia per l’acquisto dei biglietti e sia per l’accesso allo stadio Aragona – si legge sul sito web ufficiale. -Si ricorda che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti non prevede vincoli di residenza – si apprende dal portale web ufficiale. Tutti i residenti di Chieti e dei comuni confinanti non potranno acquistare i biglietti nei settori riservati ai tifosi della Vastese – si apprende dalla nota stampa.

