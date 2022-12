Calcio, Chieti. UFFICIALE – Francesco Vaccaro è neroverde

- Advertisement -

Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

CHIETI – Chieti F.C. 1922 comunica di aver tesserato Francesco Vaccaro – recita il testo pubblicato online. Il classe ’99 è cresciuto nelle giovanili del Lanciano e del Bari – In Serie D si è messo in mostra prima con il Potenza, poi con il Team Altamura e successivamente con il Palermo dove ha vinto il campionato 2019/20. Dopo l’esperienza in Sicilia Francesco ha disputato due stagioni in Serie C, prima con la maglia del Pontedera e poi con quella del Mantova – si apprende dal portale web ufficiale. Il difensore in questa prima parte di stagione ha collezionato 12 presenze con l’Avezzano – A Francesco un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde!

