Calcio, Chieti. Un altro gol importante: il sorriso dei bambini

CHIETI – Questa mattina una delegazione del Chieti F.C. 1922 si é recata all’ospedale Ss Annunziata per fare visita ai bambini del reparto di Clinica Pediatrica – si legge sul sito web ufficiale. Ai piccoli pazienti sono state consegnate uova di Pasqua e intesi sorrisi – Loro ci hanno regalato moltissime emozioni – aggiunge la nota pubblicata. Presenti il Patron Serra, il Direttore Sartiano, il Direttore Amministrativo Alessandria, mister Chianese, Capitan Spinelli, Francesco Serra, Moro Masawoud e tutto lo staff di marketing e comunicazione – si apprende dalla nota stampa. I neroverdi sono stati accolti dal Primario Francesco Chiarelli, dalla Coordinatrice Clinica Pediatrica Paola Sabbion e da tutta l’equipe del reparto – recita il testo pubblicato online. I pensieri sulla mattinata Demetrio Sartiano: “Una mattinata davvero commovente dopo una giornata di sorrisi ed emozioni come quella di ieri – precisa la nota online. Ringrazio tutti i tifosi per il contributo che ci stanno dando – Ci godiamo un meritato riposo che ci lascia tanti sorrisi”. Mister Chianese: “Quando si fanno queste iniziative, specialmente per i bambini, sono cose belle – Regalare dei sorrisi riempie anche a noi il cuore di gioia – si legge sul sito web ufficiale. Vi racconto questa scena che mi ha commosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono entrato in una stanza di una bambina che piangeva e quando gli ho donato l’uovo di Pasqua ha iniziato a sorridere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un gesto che gratifica noi ma soprattutto ci fa sentire vicini a loro in un momento cosi particolare e di festa come la Pasqua e che loro la vivono in ospedale”. Capitan Spinelli: “Siamo stati felicissimi per aver portato un sorriso e le uova di Pasqua ai bambini del reparto di Clinica Pediatrica di Chieti – precisa il comunicato. I loro sorrisi sono stati commoventi – precisa la nota online. Dobbiamo continuare a fare queste cose perché fanno bene al cuore di tutti”

