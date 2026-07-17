Calcio, Pescara. Abruzzo Airport “sleeve sponsor” del Delfino

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Si rinnova anche quest’anno la partnership tra l’Aeroporto internazionale d’Abruzzo e il Delfino Pescara 1936 per tutta la stagione calcistica 2026-2027. In particolare, il logo di Abruzzo Airport sarà visibile sulla manica della maglia gara della prima squadra, e nel corso dell’anno verranno promossi giochi, estrazioni, photo boot, ma anche iniziative sul tema della sostenibilità che coinvolgeranno i tifosi e i viaggiatori – La partnership è stata presentata questa mattina, in aeroporto, dal presidente della Saga Giorgio Fraccastoro, dal presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, insieme ai giocatori della squadra, al mister Antonio Buscè, alla presenza del presidente della Regione Marco Marsilio – “Abbiamo voluto confermare la collaborazione con la Pescara calcio in un anno speciale, data la ricorrenza per la squadra più rappresentativa della nostra regione, ha commentato il presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro, “che da 90 anni fa battere il cuore di un intero territorio, portando i colori biancazzurri ben oltre i confini della città. Siamo orgogliosi di accompagnare questo percorso come partner, condividendo gli stessi valori: crescita, ambizione e voglia di guardare sempre avanti”. “Il rinnovo di questa partnership con Abruzzo Airport per la stagione 2026/2027 rappresenta il naturale proseguimento di un percorso virtuoso volto a valorizzare la nostra regione”. Ha detto il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani – precisa il comunicato. “Quando due eccellenze del territorio decidono di continuare a camminare insieme, significa che la visione strategica e gli obiettivi di crescita sono perfettamente allineati – Siamo profondamente orgogliosi di portare ancora il nome del nostro scalo aeroportuale sulla maglia del Pescara Calcio – recita il testo pubblicato online. L’aeroporto è la porta d’accesso dell’Abruzzo nel mondo e noi, attraverso lo sport, vogliamo continuare a essere i fieri ambasciatori della nostra terra in tutta Italia – Ringrazio i vertici della Saga per la rinnovata fiducia: insieme vogliamo continuare a volare alto, regalando nuove soddisfazioni sia ai passeggeri che ai nostri splendidi tifosi biancazzurri.”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com