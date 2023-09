Calcio, Pescara. Acqua Santa Croce Official Water Partner della Delfino Pescara 1936

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

La Delfino Pescara 1936 e Acqua Santa Croce annunciano il rinnovo del rapporto di partnership, dopo la collaudata collaborazione dello scorso anno e l’importante accordo di sponsorizzazione avvenuto con la squadra #BiancAzzurra nella stagione calcistica 2012/2013 in Serie A, che vedeva campeggiare il logo sulle divise del Pescara, a conferma dell’ottimo legame tra le due realtà. L’accordo di sponsorizzazione e co-marketing prevede per Acqua Santa Croce la qualifica di “Official Water Partner”. La prima squadra del Pescara utilizzerà Acqua Santa Croce durante tutte le sedute di allenamento, le partite casalinghe e sarà protagonista durante le conferenze stampa oltre che essere vicina ai colori Biancazzurri con la presenza sui led bordocampo dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. “E’ un piacere continuare a collaborare con il Pescara Calcio, un accordo che da tempo rimarca la passione per lo sport e la volontà di sostenere ancora una volta i giocatori biancazzurri”, il commento di Andrea Colella, General Manager della società Acqua Santa Croce di proprietà della famiglia Colella – si legge sul sito web ufficiale. Direttamente dalle sorgenti abruzzesi, Acqua Santa Croce con la sua particolare leggerezza e facilmente assimilabile, con un basso residuo fisso, poco sodio e basso contenuto di nitrati, per questo adatta a tutti gli sportivi – aggiunge la nota pubblicata. “Quest’estate in Abruzzo abbiamo partecipato anche alla corsa podistica “Sunset Run”, un tracciato studiato ad hoc sia per le famiglie che per gli agonisti, immersi nei paesaggi mozzafiato della Costa dei Trabocchi – precisa la nota online. Una scelta dettata dalla volontà di far conoscere tutte le iniziative intraprese per promuovere uno stile di vita sano ed un prodotto di qualità e purezza“, ha concluso Andrea Colella – “Siamo particolarmente orgogliosi di avere al nostro fianco un prodotto che senza alcun dubbio rappresenta la qualità e valorizza il territorio; una sinergia che dura nel tempo e che speriamo porti presto ulteriori grandi soddisfazioni ad entrambi le realtà – il commento del presidente Daniele Sebastiani a margine dell’incontro con i dirigenti acqua Santa croce – si apprende dalla nota stampa.

