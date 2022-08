Calcio, Pescara. BiancAzzurri a lavoro: Domani amichevole a Pianella

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Continua la preparazione dei #BiancAzzurri al #DelfinoTrainingCenter di Città Sant’Angelo, con doppie sedute di lavoro giornaliere e pranzo e cena obbligatorio presso Ekk Hotel Pescara –

Mattina dedicata a lavoro di forza, con attivazione in palestra, corsa e ripetute su terreno in erba, mentre nel pomeriggio la seduta si è sviluppata a ritmo serrato su temi tattici con piccole partite a tema e a campo ridotto – recita il testo pubblicato online.

Lavoro differenziato per Marco Delle Monache, Alessio Rasi e Gianluca Germinario; prosegue prosegue il suo personale percorso di recupero Luca Crecco – aggiunge testualmente l’articolo online.

Domani prevista seduta di lavoro al mattino presso il #DelfinoTrainingCenter, mentre nel pomeriggio, in programma una partita amichevole contro il Pianella Calcio, compagine militante nel campionato di Promozione, allo Stadio Nardangelo di Pianella con calcio d’inizio fissato per le ore 18.

INFO Pianella/Pescara :

Ingresso gratuito con 1000 tagliandi a disposizione – si apprende dalla nota stampa.

Partita in diretta su #DelfinoChannel

Al termine della contesa i calciatori Emmanuel Gyabuaa e Matteo Saccani saranno a disposizione degli organi di stampa – viene evidenziato sul sito web.





