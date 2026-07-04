Calcio, Pescara. Buon Compleanno Pescara!

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:𝟒 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟑𝟔 – 𝟒 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔. 𝙉𝙤𝙫𝙖𝙣𝙩’𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙙𝙞 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖, 𝙙𝙞 𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙩à 𝙚 𝙙𝙞 𝙛𝙞𝙚𝙧𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚. Quasi un secolo di passioni indissolubili, scritte sul prato verde e vissute nel cuore della nostra gente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal giorno della nostra fondazione, generazioni di atleti e tifosi hanno onorato la maglia biancazzurra, custodi fieri dei valori dello sport e del legame viscerale con la città di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Oggi celebriamo il nostro glorioso passato, con lo sguardo fermo e ambizioso verso il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Buon compleanno a tutti noi – 𝑩𝒖𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒏𝒏𝒐, 𝑷𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂!

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com