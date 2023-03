Calcio, Pescara. BUONA SGAMBATA IN CASA DELLA OVIDIANA SULMONA

- Advertisement -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Bellissima accoglienza questo pomeriggio per i ragazzi di mister Zdenek Zeman allo Stadio Francesco Pallozzi di Sulmona, in occasione dell’allenamento congiunto tra i #BiancAzzurri e la compagine della Ovidiana Sulmona, giovane società ambiziosa, che ha ritrovato un rinnovato entusiasmo e che si sta bene comportando nel campionato di eccellenza con l’attuale quinta posizione – si apprende dalla nota stampa. La partita: Dopo 5′ minuti i #BiancAzzurri sbloccano la gara grazie all’affondo di Tommaso Cancellotti, che serve al centro dal limite dell’area l’accorrente Edoardo Vergani pronto a capitalizzare; non passa molto tempo che arriva il raddoppio a firma di Jacopo Desogus su assist di Luigi Cuppone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il primo tempo termina sul due a zero e nella ripresa si assiste alla consueta rotazione dei protagonisti in campo, utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe per tutti e provare nuove combinazioni di gioco – Al 5’ minuto il giovane Marco Delle Monache si accende e piazza il 3 a zero, subito dopo a salire in cattedra è Davide Merola che in pochi minuti sigla la sua personale doppietta di giornata – viene evidenziato sul sito web. Doppietta che arriva anche per Edoardo Vergani, che al 38′ minuto chiude definitivamente la partita sul 6 a zero sotto lo sguardo divertito dei giovanissimi calciatori della nostra scuola Calcio e delle scuole calcio locali a coronare un pomeriggio di festa nella terra di Ovidio – aggiunge testualmente l’articolo online. Unica nota stonata l’uscita anzitempo di Tommaso Cancellotti, che dovrà sottoporsi nella giornata di domani a esami strumentali a seguito di una brutta botta involontaria ricevuta durante la gara – si legge sul sito web ufficiale. Domani prevista doppia seduta di lavoro al centro sportivo #BiancAzzurro Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web.

