Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI OSPITI TARANTO – PESCARA

- Advertisement -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Il Taranto Football Club 1927 comunica che sono 250 i biglietti del settore ospiti dello stadio Erasmo Iacovone a disposizione della tifoseria del Pescara in occasione della gara Taranto-Pescara in programma sabato 8 aprile 2023 alle ore 14:30. Come da determina dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Pescara riguarderà esclusivamente il settore ospiti dello stadio Erasmo Iacovone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I suddetti tagliandi saranno in vendita dalle ore 13:00 di oggi, giovedi 6 aprile 2023 al costo di € 11,00 più diritti di prevendita sino alle ore 19:00 di venerdi 7 aprile 2023. Tutti i tagliandi sono disponibili esclusivamente online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita convenzionati vivaticket.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com