Calcio, Pescara. Le formazioni: Pescara – Rimini, amichevole precampionato

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

PESCARA CALCIO 1 Plizzari, 2 Cancellotti, 3 Milani, 5 Boben, 6 Pellacani, 7 Kraja, 8 Mora, 9 Kolaj, 10 Lescano, 11 cuppone, 19 Germinario a disposizione: 12 sommariva, 22D’Aniello, 13 Saccani , 14 D’Aloia, 15 Veroli, 16 Ingrosso, 17 De Marino, 18 Gyabuaa, 20 Chiarella, 21 Blanuta, 23 amore, 24 Mehic Allenatore Alberto Colombo RIMINI CALCIO 1 Galeotti, 19 Laverone, , 3 Haveri, 25 Allievi, 6 Pietrangeli, 4 Tanasa, 7 Tonelli, 21 Rossetti, 9 Santini, 10 Gabbianelli, 11 Piscitella – viene evidenziato sul sito web. a disposizione: 12 Zaccagno, 2 Tonafari, 13 Accursi, 14 Sereni, 16 Cherubini, 17 Acquistapace, 19 Mencagli, 24 Panelli, 27 Regini, 28 De Rinaldis, 29 Rosso Allenatore: Marco Gaburro Dirige il signor Stefano Tribuiani coadiuvato dagli assistenti 1 Giuseppe Di Cesare e assistente 2 Paolo Vallone – sezione UISP di Pescara (In foto i ragazzi della Castrum 2010 di Silvi chiamati per l’occasione come raccattapalle della partita)

