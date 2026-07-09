Calcio, Pescara. Le nuove divise Delfino Pescara 1936 per la stagione 2026/27

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Joma porta il mare Adriatico di Pescara sulle divise del Delfino Pescara 1936 con cui il club affronterà la prossima stagione – Delfino Pescara 1936 e Joma hanno presentato le nuove divise per la stagione sportiva 2026/27. La collezione parte dalla sua identità visiva, contraddistinta dall’azzurro e dal bianco, e la collega a uno degli elementi che meglio caratterizzano la città: il mare – La prima maglia mantiene il design più riconoscibile del Pescara, le righe verticali azzurre e bianche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sulle righe azzurre Joma ha inserito un pattern ispirato al mare, un riferimento diretto al carattere costiero della città e all’immaginario che accompagna il Club fin dalle sue origini – aggiunge la nota pubblicata. Lo stesso motivo visivo acquista maggiore protagonismo nella seconda divisa – La maglia per le gare in trasferta parte da una base blu scuro dove trova spazio una grafica all over presente su tutto il capo, rafforzando il legame con l’Adriatico attraverso un’estetica più intensa – In questo modo il design risulta in continuità rispetto alla maglia home del Pescara, ma lo trasferisce in una versione alternativa di maggiore profondità cromatica – La terza divisa, invece, punta sul giallo come tonalità principale, con dettagli di colore azzurro – riporta testualmente l’articolo online. Il pattern è dal forte significato simbolico: racconta della pavimentazione storica della nostra Piazza Salotto, quella piazza della Rinascita dalla quale Pescara ripartì e rivide il suo splendore dopo gli orrori della guerra – si legge sul sito web ufficiale. Tecnologia applicata al calcio di massimo livello A livello tecnico, per la stagione 2026/27, Joma ha introdotto soluzioni tessili all’avanguardia nella realizzazione di tutte le maglie del Delfino Pescara 1936. L’innovazione che dà prestigio al brand ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze del calcio attuale – si apprende dalla nota stampa. Per questo, sono stati impiegati materiali e tecnologie sviluppati per favorire il rendimento in competizione – si apprende dalla nota stampa. Realizzata in tessuto 100% poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie di plastica PET, un materiale leggero, resistente e di alta qualità che combina performance sportiva e impegno verso una produzione più sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Questo materiale contribuisce a ridurre del 75% le emissioni di CO₂ nell’atmosfera rispetto ai tessuti tradizionali – aggiunge la nota pubblicata. Tecnologia Micro-Mesh System, posizionata strategicamente nelle zone di maggiore sudorazione, per assicurare un controllo efficiente dell’umidità. Stemma del Delfino Pescara 1936 realizzato in silicone termoapplicato per ridurre possibili sfregamenti senza compromettere la flessibilità del capo – aggiunge testualmente l’articolo online. Cuciture resistenti e confortevoli, che garantiscono una maggiore durata senza limitare la libertà di movimento – recita il testo pubblicato online. Le finiture rib su collo e polsini favoriscono una vestibilità comoda e aiutano la divisa ad adattarsi meglio al corpo del giocatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In definitiva, le nuove divise Joma per il Delfino Pescara 1936 uniscono tradizione, identità e design per accompagnare il club e i suoi tifosi durante la prossima stagione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com