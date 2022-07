Calcio, Pescara. Lescano è un nuovo calciatore Pescara Calcio

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca CLEMENZA e di aver ceduto con la medesima formula lo stesso diritto alla società Virtus Entella – si legge sul sito web ufficiale.

Percorso inverso per l’attaccante argentino Facundo LESCANO, che lascia il club ligure per legarsi a titolo definitivo ai colori Pescara Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Benvenuto in #CasaPescara #FacundoLescano



