Calcio, Pescara. Luca Delle Monache è a casa!

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Un grazie a tutti coloro che sono stati vicini al nostro Luca in questo momento difficile, a tutto lo staff medico e sanitario dell’ospedale Cardarelli di Napoli, a Luca Bisogno team manager della Cavese che si è prodigato nell’urgenza e nei giorni successivi insieme al Mr Andrea Gessa e al Prof Andrea Trapani, e ai tanti altri che in questo lunghissimo mese e mezzo hanno tifato con tutto il cuore per Luca – Nel 2024 quando il nostro responsabile del Settore Giovanile, Angelo Londrillo, aveva fatto firmare il rinnovo di tesseramento era il 20 luglio; il 2 luglio di quest’anno si erano fatti una promessa: che il 20 luglio 2026 avrebbe ulteriormente rinnovato il suo impegno con il Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Così è stato! Luca è uscito ieri ed è tornato a casa e Angelo, insieme ad una parte dello staff under 17, gli ha portato la nuova maglia della stagione 26/27 e il tesseramento da firmare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da parte del presidente Daniele Sebastiani e di tutti i biancazzurri un grande abbraccio e un “bentornato”!

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com