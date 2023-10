Calcio, Pescara. MISTER ZEMAN NEL Le parole in sala stampa di PESCARA – TORRES

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Zdenek Zeman nel post partita della decima giornata del campionato lega c now Pescara – Torres, terminata 1- 2. “Sono una squadra esperta che sa gestire la partita e gioca bene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Noi abbiamo sbagliato nel primo tempo, siamo stati troppo lenti, provando a giocare da dietro, ma così non arriviamo in porta – Abbiamo sbagliato approccio alla partita, meglio la ripresa, ora cerchiamo di capire cosa non va”.

