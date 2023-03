Calcio, Pescara. NOTIZIARIO DOPPIA SEDUTA IN CASA PESCARA

- Advertisement -

Doppia seduta di allenamento per i #BiancAzzurri di mister Zeman allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina in vista del prossimo impegno Lega Pro Gelbison – Pescara in programma domenica 12 marzo alle ore 14:30 presso lo Stadio Raffele Guariglia di Agropoli – precisa la nota online. Attivazione e lavoro tattico al mattino, tattica e partitelle a campo ridotto nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenamento differenziato per Erdis Kraja e Emanuel Gyabuaa, mentre rientra in gruppo Filippo Pellacani dopo sei mesi di stop. Da registrare lo stop a scopo precauzionale nel pomeriggio di Jacopo Desogus per un consulto di tipo medico – recita il testo pubblicato online. Domani prevista ultima seduta di rifinitura al mattino – porte chiuse – pranzo presso Ekk Hotel e partenza alla volta di Paestum. Info Stampa: Conferenza Stampa pre-partita ore 12:00 nella sala conferenze Ekk Hotel di Città Sant’Angelo – riporta testualmente l’articolo online.

