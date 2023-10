Calcio, Pescara. NUOVO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ALLO STADIO ADRIATICO

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si è tenuta questa mattina a Pescara, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, alla presenza del sindaco Carlo Masci, l’assessore allo sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, il presidente Pescara Calcio Daniele Sebastiani e Davide Di Gioacchino in rappresentanza de Il Mastino sistemi di videosorveglianze – si apprende dalla nota stampa. “Un sistema innovativo – le parole di Davide Di Giovacchino – che in questo momento rappresenta il primo esempio tra gli stadi italiani per questo tipo di tecnologia, pronto a garantire sicurezza attraverso un programma gestionale a riconoscimento facciale di ultima generazione, che si sviluppa grazie all’utilizzo di 21 telecamere ad alta risoluzione e puntate su tutti i settori dello stadio”. Nel corso della conferenza sono arrivate anche le parole di ringraziamento alla giunta comunale del presidente Daniele Sebastiani, che ha rimarcato l’impegno messo in campo per riqualificare non solo dell’impiantistica di sorveglianza, ma anche la sistemazione del settore distinti oltre che il mantenimento degli impianti luci e terreno a standard elevati nonostante i tantissimi impegni di questo periodo – Parole accettate con piacere dal primo cittadino che ha concluso la seduta con un benaugurante in bocca al lupo per il prosieguo del campionato e che vedrà il Pescara scendere in campo questa sera contro il Pineto dinanzi a una cornice di pubblico di tutto rispetto – riporta testualmente l’articolo online.

Si è tenuta questa mattina a Pescara, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, alla presenza del sindaco Carlo Masci, l’assessore allo sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, il presidente Pescara Calcio Daniele Sebastiani e Davide Di Gioacchino in rappresentanza de Il Mastino sistemi di videosorveglianze – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Un sistema innovativo – le parole di Davide Di Giovacchino – che in questo momento rappresenta il primo esempio tra gli stadi italiani per questo tipo di tecnologia, pronto a garantire sicurezza attraverso un programma gestionale a riconoscimento facciale di ultima generazione, che si sviluppa grazie all’utilizzo di 21 telecamere ad alta risoluzione e puntate su tutti i settori dello stadio”. Nel corso della conferenza sono arrivate anche le parole di ringraziamento alla giunta comunale del presidente Daniele Sebastiani, che ha rimarcato l’impegno messo in campo per riqualificare non solo dell’impiantistica di sorveglianza, ma anche la sistemazione del settore distinti oltre che il mantenimento degli impianti luci e terreno a standard elevati nonostante i tantissimi impegni di questo periodo – recita il testo pubblicato online. Parole accettate con piacere dal primo cittadino che ha concluso la seduta con un benaugurante in bocca al lupo per il prosieguo del campionato e che vedrà il Pescara scendere in campo questa sera contro il Pineto dinanzi a una cornice di pubblico di tutto rispetto – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com