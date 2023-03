Calcio, Pescara. RIPRESA DEI LAVORI IN CASA PESCARA

- Advertisement -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Torna ad allenarsi il Pescara sul terreno in erba dello Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, dopo la prestazione di domenica sul campo del Catanzaro, terminata in parità e dopo una giornata di riposo concessa da mister Zeman in vista del prossimo turno interno Pescara – Virtus Francavilla in programma domenica 2 aprile allo Stadio Adriatico di Pescara, ore 17:30. Tutti a disposizione i #BiancAzzurri con il solo Luca Palmiero a bordocampo, in attesa dell’esito esami strumentali, ad osservare i compagni in una seduta di forza con tanta corsa ed esercizi aerobici misti a balzi – precisa la nota online. Domani prevista doppia seduta di lavoro, sempre al centro sportivo #BiancAzzurro, Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com