Calcio, Pescara. SEDICESIMI DI FINALE COPPA ITALIA PESCARA – PINETO

Giovedì 9 novembre alle ore 18,30 è in programma la partita Pescara – Pineto valida per il secondo turno eliminatorio della coppa Italia di Lega Pro 2023/24. Si gioca in “partita secca” nell’arco dei 90’ minuti di gioco, se persiste il risultato di parità si procederà ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore – Curiosità: nel primo turno su 28 incontri disputati ben 22 si sono chiusi entro i 90’ minuti giocati in campo, una partita si è conclusa dopo i tempi supplementari e cinque partite hanno richiesto i calci di rigore per emettere il verdetto finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con i sedicesimi di finale entrano in campo Cesena, Vicenza, Virtus Entella e Crotone – INFO BIGLIETTI Testi e statistiche: FOOTBALL DATA FIRENZE

