Calcio, Pescara. Settimana dello sport sui campi della serie C

La Lega Pro insieme a tutte le sue squadre sostiene la Settimana Europea dello Sport, iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e il benessere psicofisico dei cittadini – precisa la nota online. Per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di ente di coordinamento nazionale, e Sport e Salute Spa ne cura l’attuazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’edizione 2022 è dedicata in particolare ai giovani, in occasione dell’Anno Europeo della Gioventù, e ai valori dell’inclusione e dell’uguaglianza – Attraverso la campagna #BeActive tutti possono promuovere lo sport come veicolo per restare attivi e crescere in salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul sito sportesalute – si apprende dalla nota stampa. eu/beactive – html vi è un nutrito calendario di oltre 600 eventi che si terranno su tutto il territorio nazionale e ai quali è possibile partecipare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Settimana Europea dello Sport sarà sui campi di Lega Pro nel weekend dell’8-9 Ottobre e lunedì 10 (nel posticipo) settima giornata di campionato – recita il testo pubblicato online. I club di Lega Pro sono coinvolti direttamente in questa iniziativa, sensibili come sempre nel recepire e inviare messaggi positivi, e invitano tutti ad aderire a #BeActive –

